Il Sannio Quotidiano

Anche l'Militare darà in suo contributo al controllo dello spazio aereo per contrastare l'eventuale impiego non autorizzato di mini e micro droni. "I Mondiali disono un evento ......dalla stampa britannica all'epoca mostrano che il bombardiere stealth B - 2 dell'... affermando che l'immagine mostra l'amministratore delegato della squadra ditunisina Club Africain ... Calcio: Aeronautica Militare e Lega Pro opportunità e valore aggiunto, il 13-11 a Monopoli Firenze, 8 nov. – (Adnkronos) – Aeronautica Militare e Lega Pro: opportunità e valore aggiunto. Questo il titolo della conferenza stampa organizzata da Lega Pro, Comune di Monopoli e dal club biancove ...Soldati, armi anti-droni e una nave da guerra per proteggere le partite. Figliuolo: pronti anche ad affrontare una bomba sporca radioattiva ...