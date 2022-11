Brunetta piange Giuseppe Bono | “Se ne va un grande dell’industria italiana”

(Di martedì 8 novembre 2022) ROMA – “Con la scomparsa dell’amico, per 20 anni alla guida di Fincantieri, se ne va un, un maestro visionario e appassionato, che ha messo le proprie competenze, umane e manageriali, al servizio del Paese. La sua lungimiranza rimarrà esempio per tutti noi. Vicino ai suoi familiari, ai suoi amici e ai suoi cari in questo momento di dolore”. E’ quanto scrive sui suoi canali social l’ex ministro della pubblica amministrazione, Renato(foto), a proposito della morte di. Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato ai familiari diun messaggio nel quale esprime il cordoglio della Repubblica e la sua solidarietà e personale vicinanza. L'articolo ...

Il Piccolo

Dalle velleità rivoluzionarie - esacerbate dall'odio sociale per i ricchi -incomincia la ... Luie si dispera e fa outing sulla sua altezza che però non gli ha impedito di sposare una ...Dal prossimo venerdì 2 settembretorna in campo a Cernobbio , a Villa d'Este, grazie al ... Von der Leyenla scomparsa di Petriccione Pochi se ne sono accorti, ma qualche giorno fa è ... È morto Giuseppe Bono, il manager che per 20 anni ha guidato Fincantieri ROMA - "Con la scomparsa dell’amico Giuseppe Bono, per 20 anni alla guida di Fincantieri, se ne va un grande dell’industria italiana, un maestro ...Un pezzo di storia del paese, testimone di storie e tempi che non ci sono più: a Moniga del Garda si piange la scomparsa di Lorenzo Pollini, da tutti conosciuto come Brunetto, morto serenamente all'et ...