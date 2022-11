Bridgerton | Nicola Coughlan svela il finale alternativo della prima stagione

CiakGeneration

Successivo News e anticipazioniCoughlan vuole una famosa cantante nella terza stagione Stefano D Onofrio - 25 Ottobre 2022Coughlan ha risposto alla richiesta di ..." Mettetevi instr*** ", ha urlato Megan. A queste parole è seguita, forse un po' a sorpresa, la risposta diCoughlan . Qualche giorno fa l'attrice ha postato un video mentre ... Bridgerton 3, Nicola Coughlan vuole una cantante nel cast Based on the acclaimed Bridgerton books by Julia Quinn, fans have been enraptured in the glamour and romance of the 19th-century regency era in Britain. Season 3 is currently in the works, and fan ...Simone Ashley ha rivelato come il suo personaggio subirà un profondo cambiamento nei nuovi episodi della serie tv in streaming su Netflix ...