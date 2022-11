Bosch - Chiusa linchiesta della California sulle emissioni diesel

(Di martedì 8 novembre 2022) Laha concordato il pagamento di 25 milioni di dollari per risolvere l'indaginesul coinvolgimentosocietà nei casi Volkswagen e Fiat-Chrysler legati alle. Stando a quanto dichiarato dal procuratore statale Rob Bonta, l'accordo chiude il procedimento giudiziario legato alle accuse per la fornitura di "hardware, software e servizi di programmazione o calibrazione software a Volkswagen e Fiat-Chrysler:sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che queste Case automobilistiche stavano violando le leggi ambientali e di protezione dei consumatori". L'ultimo passaggio. L'intesa, subordinata all'approvazione del tribunale responsabile del processo legale, è stata confermata anche dalla multinazionale tedesca. La, però, ha ribadito la ...

Il giornale dell'Arte

La classifica è inveceda una serie di gruppi - fondi e associazioni - non classificabili . ... La tedesca ABA ha all'interno del consiglio di amministrazione figure di BASF , Bayer ,e ...Quando è minore la necessità di raffreddamento dell'aria la bocchetta vienemigliorando così ... Abbinato a un servosterzo elettrico a doppio pignone di, che regola in tempo reale e con ... A Palazzo Reale è tempo di Bosch La multinazionale tedesca, ferma nella sua difesa, ha accettato di pagare 25 milioni di dollari per risolvere i procedimenti partiti dai casi Volkswagen e Fiat-Chrysler ...Bosch Smart Parking è pensato però anche per un utilizzo “cittadino”, su strade pubbliche. Per i parcheggi chiusi Bosch Smart Parking propone due possibilità per il gestore dei parcheggi. La prima ...