Bonus TV | il 12 novembre è l' ultimo giorno Il Ministro Urso chiede il rifinanziamento per il 2023

La misura terminerà il prossimo 12. Urso: "Abbiamo richiesto al Mef il rifinanziamento" Le risorse economiche stanziate per l'erogazione deiTV - Decoder eRottamazione TV per la sostituzione dei vecchi apparecchi ...leggi anche150 euro insegnanti pagato a: serve l'autocertificazione Se si considera una trattenuta del 35 - 40% , la cifra sarebbe di circa 2700 - 2800 euro netti. Tutto questo ...Di Cola: In cinque anni la povertà è aumentata e il fenomeno si sta allargando in maniera preoccupante, in molti verso l'indigenza ...(Adnkronos) – Le risorse economiche stanziate per l’erogazione dei Bonus TV – Decoder e Bonus Rottamazione TV per la sostituzione dei vecchi apparecchi televisivi non più compatibili con i nuovi stand ...