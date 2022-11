Bonus trasporti da 60 euro per gli abbonamenti | a chi spetta e come fare domanda - GUIDA

Un, nel quadro del welfare aziendale, che darebbe maggiore peso alle buste paga e andrebbe ad ...mobilità sostenibili assume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei...'Autobus inevitabilmente sempre pieni, per non dire poi della beffa della perdita deldi sessanta euro, in quanto la linea L'Aquila - Roma è diventata commerciale, e non più di ...L'Agenzia delle entrate ha aggiornato le Faq per rispondere ai dubbi di contribuenti e operatori relativamente ai bonus edilizi, del Superbonus 110% e alle ...Atteso che tra i destinatari dei bonus edilizi sisma bonus rafforzato e bonus facciate sono individuati i soggetti che producono reddito d'impresa, ...