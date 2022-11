Bollette | tasse e pensioni | piano per l' Italia in dieci giorni

Leggi su iltempo

(Di martedì 8 novembre 2022) Da una parte il «realismo» e la «prudenza» garantiti ieri dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ai colleghi dell'Ecofin, primo test'«europeo» per il titolare del Tesoro. Dall'altra la necessità di mettere nero su bianco alcune delle promesse elettorali, pur dovendo muoversi tra le pieghe tiranne di una coperta corta chiamata conti pubblici. Sono i due poli in mezzo ai quali nascerà la prima manovra dell'era Meloni. E la mediazione è stata già individuata: il grosso del budget a disposizione - circa 23 miliardi - sarà investito per mitigare l'effetto del caro. Ma ci sarà anche spazio per degli «assaggi» su Fisco e. Magari reperendo le risorse necessarie attraverso i tagli che saranno effettuate su due misure bandiera del grillismo: il Reddito di cittadinanza e il Superbonus. Quindi un «po'» di Flat tax (estesa fino a 85-90mila ...