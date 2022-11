Blanco | la nuova star della musica italiana | ?“Grazie al programma di coaching di Giacomo Spazzini e ?GS Loft so che posso sempre contare sul mio corpo e prendermi cura della mia salute”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 8 novembre 2022) Oggi impegnato nel “Blu Celeste” tour in giro per l’Italia,ha a cuore la propriae lo fa affidandosi a, wellness coach e fondatore di GS, che segue l’artista con unpersonale di benessere a 360°. La sua vittoria a Sanremo 2022 al fianco di Mahmood lo ha portato ancora più in alto fino a scalare le classifiche e la sua vita ormai divisa tra studi di registrazione, palchi e sale prova è molto frenetica. Come per tutte le, fisico e mente devono lavorare in sinergia per mantenere alta la motivazione, iline in forza.lo sa bene e infatti si è affidato a, wellness coach delleche ...