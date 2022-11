Bisturi e organi | un trattato di medicina dal tempio di San Casciano che era anche ospedale e Spa FOTO

(Di martedì 8 novembre 2022) Immaginate unche siae, perché no, che faccia le funzioni pure di una spa . Un luogo immerso in una natura da favola dove riunirsi per pregare o per chiedere ai sacerdoti un oracolo...

Immaginate un tempio che sia anche ospedale e, perché no, che faccia le funzioni pure di una spa . Un luogo immerso in una natura da favola dove riunirsi per pregare o per chiedere ai sacerdoti un ...Si tratta di attrezzi medici di ogni tipo,da chirurgo, uno specillum. Oltre a due incredibili "poliviscerali" in bronzo, in pratica rappresentazioni stilizzate delle viscere umane, che qui ... Bisturi e organi, dalle acque un trattato di medicina Il santuario etrusco e romano di San Casciano era un tempio ma anche un po' ospedale e un po' Spa. Lo raccontano le decine e decine di ex voto ritrovati, ma anche glli strumenti da medico e da chirurg ...