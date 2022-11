Billie Jean King Cup 2022 | domani l’esordio delle azzurre contro la Svizzera

(Di martedì 8 novembre 2022) Sarà un mese di novembre caldissimo per le nazionali italiane di tennis. Se al maschile l’attesa è tutta per le finali di Coppa Davis a Malaga, con l’Italia impegnata nei quarti di finalegli Stati Uniti; al femminile il sipario sullaCupsi è già alzato eci saràla. La squadra capitanata da Tathiana Garbin è stata sorteggiata nel gruppo A insieme ae Canada. Si gioca a Glasgow sul cemento indoor e alle semifinali accede solamente la vincente di ogni raggruppamento. Quindi è già una sfida decisiva quella dila, che è considerata ...

Giornata ricca di tennis anche in Europa, dove scattano le Finals sia diKing Cup, con l'Italia impegnata, che delle Next Gen di Milano. In serata tanto calcio, dagli anticipi di Serie A ...Risultati e classifiche dellaKing Cup 2022 (ex Fed Cup), competizione a squadre di scena a Glasgow (Scozia). Dodici nazioni si sfideranno con l'obiettivo di conquistare il titolo e succedere alla Russia nell'albo d'...L'australiana Storm Sanders vittoriosa su Viktoria Kuzmova nel match d'esordio della Billie Jean King Cup 2022 ...Il regolamento delle Billie Jean King Cup Finals 2022 e come funziona: presente anche la Nazionale italiana capitanata da Tathiana Garbin.