Billie Jean King Cup 2022 | Australia-Slovacchia 2-1 | le vittorie di Sanders e Tomljanovic decisive a Glasgow

Leggi su oasport

(Di martedì 8 novembre 2022) Con la sfidahanno preso il via quest’oggi aleCup by Gainbridge Finals, che si disputeranno fino a domenica sul veloce indoor dell’Emirates Arena della città scozzese. La competizione a squadre del tennis femminile prevede la partecipazione di 12 nazioni, sorteggiate in quattro gironi da tre. Le vincitrici di ciascun gruppo accederanno alle semifinali, ovvero la vincente del Gruppo A affronterà la vincente del Gruppo D, la vincente del Gruppo B sfiderà la vincente del Gruppo C. In ogni partita si disputano due singolari ed un doppio. Ebbene, nel Girone B, è arrivata l’affermazione della ragazzene. Storm(n.237 del ran) si è imposta per 6-4 6-3 ...