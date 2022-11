Biella Piazzo | volti e espressioni nella fotografia

ilbiellese.it

Il "Volto, anima del corpo" è il titolo della mostra di forografia, curata da Irene Finiguerra e Fabrizio Lava, in programma a, a Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Losa, dal 12 novembre al 22 gennaio 2023. Quessti i fotografi, di fama nazionale e internazionale, protagonsiti della mosta artisti in mostra Pietro ...Piazza Cisterna, nel Borgo Storico deldiospiterà, già dalla mattinata, anche il Mercatino dei Sapori e della Creatività, con vari espositori che offriranno prodotti di stagione e ... Domenica a Biella “Autunno in Piazzo”. Il programma Ricco programma: castagnata, spettacoli, il Mercatino dei Sapori e della Creatività, con vari espositori che offriranno prodotti di stagione e oggettistica.La pittrice biellese Gabriella Muzio, esporrà dipinti e sculture dal 10 novembre al 4 dicembre, presso lo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in via Garibaldi, 14 a Biella. La ...