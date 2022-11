Belve | Francesca Fagnani stasera | a che ora inizia? Orario | canale | ospiti | interviste

"Sono casta da 13 anni" , ha rivelato la 55enne coreografa, insegnante ed ex ballerina nel programma, condotto daFagnani, in onda questa sera in seconda serata. "Sono casta da 13 ...L'insegnante di Amici, ospite questa sera, martedì 8 novembre, aconfessa un dettaglio inedito della propria vita privata. Nel corso di intervista nello studio diFagnani , l'ex ...Stasera in tv , martedì 8 novembre , nuovo appuntamento con Belve , il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani . Inizio alle ore ...Lo ha detto durante un’ospitata nel programma televisivo ‘Belve’, in onda su Rai2 e condotto da Francesca Fagnani. Alessandra ha affermato: “Sono casta da 13 anni”. Poi ha spiegato i motivi di questa ...