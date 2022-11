Bayern a valanga | 6 - 1 al Werder Cade il Dortmund

Corriere dello Sport

Il Werder risponde subito, pareggiando con Jung (assist di Weiser) al 10', scatenando però l'ira del: prima è Choupo - Moting a sbagliare un rigore, poi Gnabry (straripante) e Goretzka ...Prendere unadi gol per la squadra di Inzaghi sarebbe stato un colpo durissimo per il ...Milano anno di fondazione 1908 allenatore Simone Inzaghi stadio Giuseppe Meazza Leggi anche- ... Bayern a valanga: sei gol al Werder! Stop Borussia Dortmund La squadra di Nagelsmann non ha pietà, i gialloneri steccano contro il Wolfsburg. Vittorie per Bochum e Stoccarda ...14esima giornata di Bundesliga: vincono Stoccarda, Bochum e Bayern Monaco. Gli uomini di Nagelsmann a valanga contro il Werder Brema ...