Basket | Nba | Boston vince a Memphis 109-106 trascinata da Tatum

(Di martedì 8 novembre 2022), 8 nov. - (Adnkronos) - In una delle partite più combattute e spettacolari della serata,(7-3) acciuffa grazie a due liberi di Jaysona bersaglio a 2.2 secondi dalla sirena un successo cruciale per 109-106 a(7-4) che non trova il modo di rimettere il naso avanti nonostante i 30 punti di Ja Morant con 8 rimbalzi e 9 assist e i 19 realizzati da Desmond Bane - con i Grizzlies che si erano riportati avanti soltanto (e invano) nel quarto periodo. Il protagonista indiscusso del match è proprio Jayson, autore di 39 punti con 12/15 al tiro e +15 di plus/minus in una gara in cui a dargli una mano ci pensano anche i 21 punti e 9 rimbalzi di Jaylen Brown e i 15 a testa di Al Horford e Marcus Smart (che li condisce anche con 12 passagginti). Sono loro i ...

Ci è voluto il miglior Steph Curry in casa Golden State per risollevare le sorti della franchigia dopo la striscia di cinque sconfitte. Nell'ultimo quarto Sacramento tocca anche il vantaggio di +11, ...Paolo Banchero segna 30 punti ma Orlando perde ancora. La prima scelta assoluta del draftconfeziona l'ennesima prestazione eccellente. I Magic, però, cedono in casa per 134 - 127 contro gli Houston Rockets incassando la nona sconfitta in 11 gare di regular season. Banchero gioca 35 ... Basket: Nba, Milwaukee perde l'imbattibilità ad Atlanta - Basket Philadelphia, 8 nov. -(Adnkronos) - Vittoria pesante per Philadelphia (5-6) che supera Phoenix (7-3) per 100-88 in casa e prova a rilanciare le ambizioni di un gruppo che al momento, oltre al pesante.San Francisco, 8 nov. -(Adnkronos) - Una straordinaria partita di Stephen Curry trascina Golden State (4-7) al successo in rimonta per 116-113 contro Sacramento (3-6). Gara combattuta e ...