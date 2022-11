Basket | Nba | Atlanta infligge a Milwaukee la prima sconfitta stagionale

(Di martedì 8 novembre 2022), 8 nov. - (Adnkronos) -(7-3) sconfigge 117-98(9-1) che incassa il primo koanche dovendo fare a meno di Trae Young (dolore allo stinco): la sua parte la fanno Dejounte Murray, il migliore a quota 25 punti con anche 11 assist e 8 rimbalzi, e il rookie A.J. Griffin che sfodera lagrande prestazione della sua carriera (24 con 10/15 al tiro dalla panchina). Non bastano ai Bucks i 25 di Giannis Antetokounmpo e i 16 di Jrue Holiday: dopo 9 successi per iniziare la stagione, si ferma anche, che paga un terzo quarto da 37-22 per gli Hawks.

Agenzia ANSA

Soffrendo i campioniin carica tornano così a sorridere dopo cinque sconfitte in fila, nonostante i 28 punti di De'Aaron Fox con 6 assist e i 24 di Malik Monk in uscita dalla panchina. C'è voluto,...Ci è voluto il miglior Steph Curry in casa Golden State per risollevare le sorti della franchigia dopo la striscia di cinque sconfitte. Nell'ultimo quarto Sacramento tocca anche il vantaggio di +11, ... Basket: Nba, Milwaukee perde l'imbattibilità ad Atlanta - Basket Atlanta, 8 nov. - (Adnkronos) - Atlanta (7-3) sconfigge 117-98 Milwaukee (9-1) che incassa il primo ko stagionale anche dovendo fare a meno di Trae Young (dolore allo stinco): la sua parte la ...Naz Mitrou-Long ha parlato a La Repubblica – Milano. Sull'infortunio e il momento. "Fortunatamente ho giocato molte partite precampionato con l'Olimpia, ma non mi era ...