Basket | la situazione dell’Italia nel girone verso i Mondiali 2023 | cosa serve per la qualificazione

(Di martedì 8 novembre 2022) A tre giorni dalla ripresa delle qualificazioni aidi Giappone, Indonesia e Filippine, andiamo a scoprire ladi classifica completa nelin cui è ricompresa l’Italia, protagonista venerdì contro la Spagna e lunedì contro la Georgia, in un caso a Pesaro e nell’altro a Tbilisi. La graduatoria attuale delL è questa: 1 Spagna (5-1)2 Italia (5-1) 3 Islanda (4-2) 4 Georgia (3-3) 5 Ucraina (1-5) 6 Olanda (0-6) Com’è facile evincere, Spagna e Italia sono le chiare favorite per i primi due biglietti da staccare in chiave iridata, mentre il terzo posto appare oramai conteso da Islanda e Georgia, se nel frattempo non interverrà una risalita dell’Ucraina molto importante (dovrebbe, in breve, vincerle tutte e potrebbe anche non bastare).: Diego ...

