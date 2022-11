Baresi | “Il Milan è salito di livello | abbiamo ricreato grande entusiasmo”

"Siamo pronti a stupire ancora" promette Francoda Nyon mentre Pioli rinvia alle prossime ... Chi come ilinsegue, da distanza ragguardevole, 6 punti, il Napoli non può sbagliare una sola ...A proposito di, nella delegazione dei rossoneri a Nyon c'era anche Franco, capitano dei rossoneri di Sacchi. Tra le file degli interisti, l'ex capitano Javier Zanetti. Tutti gli ...Intervenuto ai microfoni di Sky, Franco Baresi ha commentato così il momento del Milan: "Il Milan è già salito di livello. Stiamo facendo ottime prestazioni, tanti ...Ieri i sorteggi, oggi la serie A: Spalletti contro il "suo" Empoli. Il Diavolo va a Cremona Come dicono le guide di alta montagna quando guadagnano un rifugio: poteva andare peggio. Così per il sorteg ...