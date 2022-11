Bagnaia campione? Ducati | il segreto svelato | negli ultimi 11 anni

(Di martedì 8 novembre 2022) Era il 1926, quando l'ingegnere Antonio Cavalieridiede vita alla "Società Scientifica Radio Brevetti", col tentativo di sviluppare quell'apparecchio ideato all'inizio di quel secolo da Gugliemo Marconi. Poi arrivò la Seconda guerra mondiale, e l'azienda di Borgo Panigale si riconvertì alla produzione militare, per poi passare definitivamente alla produzione di motociclette. E con l'e intuizioni dell'ingegner Fabio Taglioni, papà del desmo, iniziò la leggenda. Nella storia, fra Superbike, Supersport, Supersport e MotoGP, sono arrivate delusioni ma anche gioie, che abbiamo provato con Francesco15dopo Casey Stoner. Pecco lo ha fatto però su una moto senza rivali da metà stagione in avanti: imprendibile sul dritto, studiata perfettamente nell'aerodinamica, per combattere il nervosismo di un ...

Così il presidente della Regione Emilia - Romagna, Stefano Bonaccini , sull'impresa di Francesco, appena incoronatodel mondo della Motogp . "Contemporaneamente - aggiunge il ...Diamo i numeri, non perché pazzi ma perché impazziti di soddisfazione per il trionfo di Peccodella MotoGp senza se e senza ma. Nella classe regina, Pecco mette in bacheca il primo titolo iridato della carriera; è il primo italiano a farlo dopo l'ultimo trionfo di Rossi nel ...Capacità, talento, organizzazione, eccellenza tecnica e tattica, di pilota e team. Sono gli ingredienti del trionfo di Francesco Bagnaia, laureatosi campione mondiale della Moto Gp in ...Pecco Bagnaia è Campione del Mondo, e davvero mai come questa volta basterebbero queste poche (ma efficaci) parole per dare volume esatto di una notizia che da 13 anni, e cioè dall’ultimo Valentino Ro ...