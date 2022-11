Bagnaia campione del mondo | nel box Ducati fa festa anche Giuliano Poletti | meccanico di Osio Sotto

(Di martedì 8 novembre 2022) Un titolo tutto tricolore che mancava da una vita, da quando Giacomo Agostini e la Mv Agusta dominavano incontrastati nella classe regina: era infatti dal 1972 che un pilota italiano non si aggiudicava il motomondiale in sella a una moto italiana. Un digiuno lungo 50 anni, interrotto da Francescosu, autore di una pazzesca rimonta ai danni del francese Fabio Quartararo,delin carica: a dieci gare dal termine della stagione il distacco tra i due era di 91 punti, rosicchiati pian piano dal pilota torinese grazie a cinque successi (quattro dei quali consecutivi) in dieci Gp e a una gestione perfetta dell’ultima prova, quella di domenica a Valencia. Così tredici anni dopo Valentino Rossi e quindici dopo l’ultimo successocon Casey Stoner, l’Italia della MotoGp può ...

