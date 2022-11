Auto sui mattoni | il business del furto dei pezzi di ricambio in Campania VIDEO

(Di martedì 8 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –sui, ildeldeidi. Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia, ha mostrato decine dimobili appoggiate sudi legno perché rimaste senza cerchioni. Quella deldeidida rivendere è una piaga dietro la quale si nasconde un vero e proprio, come confessato dagli stessi gestori di un’fficina nel casertano. CLICCA QUI per vedere il servizio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Edizione Caserta

