Aurora Ramazzotti splendidamente incinta | le prime foto in costume col pancino

Dove adesso non ci sei (L', Eros); Ciao a te e a tuo figlio finocchio. Ciao a te e alla tua puzza di piedi. Ciao a te e a me, a me. E a tutto quello che vedi. (Ciao a te, Lucio Dalla)...La dolce attesa della figlia di Erose Michelle Hunziker è sempre più evidente, giovane conduttrice figlia d'arte, ha condiviso per la prima volta uno scatto integrale della sua pancia in dolce attesa. La foto è stata scattata durante un weekend romantico che ...Eros Ramazzotti a Miami si gode qualche attimo di relax tra le onde dell'Oceano prima di esibirsi sul palco della FTX Arena, e il suo bagno rigenerante non sfugge ai paparazzi. Il cantante gioca in ac ...Aurora Ramazzotti è incinta del primo figlio e non vede l’ora di stringerlo a sé. Eppure, un errore sul termine della sua gravidanza l’ha fatta sorridere, spingendola a condividere una strana ...