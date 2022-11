Atalanta | i convocati di Gasperini | assenti Muriel e Zappacosta | torna Palomino

Atalanta

Commenta per primo L'allenatore del Lecce, Marco Baroni, ha diramato iper la sfida all'. Ecco l'elenco completo. Portieri : Bleve, Brancolini, Falcone. Difensori : Baschirotto, Cetin, Gallo, Gendrey, Pezzella, Pongracic, Tuia, Umtiti. Centrocampisti : ...Alla viglia della sfida con la compagine orobica, parla il tecnico dei salentini. Probabili cambi in difesa e a ... Lecce-Atalanta: i convocati Bergamo, 8 nov. – (Adnkronos) – “Siamo contenti per Palomino anche se bisogna aspettarlo ancora. È una grande gioia per tutto il periodo che ha passato”. Così l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gas ...Il difensore argentino torna nella lista dei convocati dell'Atalanta dopo quasi sei mesi: Gasperini lo chiama per la trasferta di Lecce.