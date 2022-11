Atalanta | Gasperini | 'Domani prevedo diversi cambi | Demiral e Malinovksyi…'

...Bistrovic che ha ottime chence di tornare nell'XI titolare, tocca a Zapata là davanti La sconfitta di misura contro il Napoli ha fatto vedere le indubbie qualità della squadra di...Il 1° marzo 2020 , alla 26esima giornata, il Lecce di mister Fabio Liverani contro l'di mister Gian Pierosubì una delle più pesanti sconfitte della sua storia (l'unica, in A, con ...Atalanta, si allarga la concorrenza in difesa, grazie al rientro di Palomino. A gennaio e' probabile un addio. La truppa difensiva si allarga. L' Atalanta riabbraccia José Palomino, assolto dall'accus ...Qualche cambio in vista per Gian Piero Gasperini in casa Atalanta. In difesa, Okoli può giocare al centro al posto di Demiral; sul centro-destra pronto Toloi, con Djimsiti favorito su Scalvini per ...