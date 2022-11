Ariccia | centro sportivo rubava l’acqua dalla rete idrica del Comune | denunciati gli amministratori

(Di martedì 8 novembre 2022) Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di, hanno eseguito, insieme ai militari della Stazione Forestale di Rocca di Papa e al personale tecnico della società ACEA, un controllo presso undella zona di Vallericcia dove ci sono dei campi di padel.rubata alper docce e spogliatoi Nel corso del controllo i Carabinieri hanno scoperto che la fornitura di acqua degli impianti era allacciata abusivamente ad un contatore per la fornituradi proprietà della locale amministrazione comunale.veniva usata per i campi di padel e negli spogliatoi, docce comprese. Pertanto, al termine del controllo, glidella società proprietaria e gestore del...

CastelliNotizie.it

...Lazio attraverso un lavoro che metta ali bisogni e le aspettative delle famiglie e delle imprese del nostro territorio. Così, in una nota, Giorgio Leopardi, vice sindaco del Comune di... Artena, Marino e: sono questi i luoghi dei cinque mortali da metà ottobre. Il primo a perdere la vita è stato Antonio Mazzone, 55 anni: il 15 ottobre si è schiantato, nelstorico di ... Ariccia, centro sportivo di Vallericcia allacciato abusivamente alla rete idrica del Comune: 2 persone denunciate Ariccia (cronaca) - al termine del controllo, gli amministratori della società proprietaria e gestore del centro sportivo sono stati denunciati per furto aggravato di acqua. ilmami ...Al Ristorante "La Vista" i clienti potranno assaggiare piatti gourmet che esalteranno i gusti del pescato locale nella fantastica location di Via Prelatura, 12 ...