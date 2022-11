Argentina | un centrocampista dà forfait per il Mondiale

(Di martedì 8 novembre 2022) Gio Lo Celso non ce la farà per Qatar 2022. Ildovrà sottoporsi a un'operazione che gli farà saltare...

la Repubblica

... Nicolò Fagioli,della Juventus, si è raccontato nella pagina Instagram di OWNIC. Il ... E sul Mondiale: "Beh, il Mondiale dico che lo vince l'". Il classe 2001, come detto, anche ...L'in ansia per Leo Messi . Il fuoriclasse del Psg , a due settimane dall'inizio del Mondiale ... Già incerta la sua presenza nella lista del ct della Spagna Luis Enrique, l'ex... Qatar 2022, Messi all'ultimo assalto mondiale: Lewandowski il primo ostacolo Centrocampisti: Rodrigo de Paul (Atlético de Madrid), Guido Rodríguez (Betis), Alexis Mac Allister (Brighton), Giovani Lo Celso (Villarreal), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Leandro Paredes ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...