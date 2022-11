Antonio Tajani sulla crisi nei Balcani | l' Italia sia protagonista di pace

Non solo Ucraina. Le tensioni internazionali non coinvolgono soltanto l'invasione russa del territorio di Kiev. Il ministro degli Esteri,, mette in evidenza il clima teso che si respira anche nei Balcani, tra Serbia e Kosovo. Intervistato dalla Gazzetta del Mezzogiorno,sottolinea che la diplomazia italiana 'sta ...Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri,, a Tg2 Post. "Ha ragione Papa Francesco: innanzitutto l'Italia da sola non può risolvere il problema, ma bisogna anche guardare a ...Non solo Ucraina. Le tensioni internazionali non coinvolgono soltanto l'invasione russa del territorio di Kiev. Il ministro degli Esteri, Antonio ...Se non gestiti, i flussi migratori aumenteranno. Dall’Ucraina se la guerra dovesse protrarsi, dai Balcani se dovesse deflagrare la crisi Serbia-Kosovo e dal continente africano che, nel 2050 conterà a ...