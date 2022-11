Antonino Cannavacciuolo festeggia l’anniversario con tre stelle Michelin

(Di martedì 8 novembre 2022)entra nell’Olimpo dei ristoranti tredefinendo così la magnifica dozzina della cucina italiana: sono stati tutti confermati gli undici ristoranti treanche nella guidaItalia 2023 .”E’ un momento magico, – ha commentato a caldo– oggi è anchedel matrimonio e mia moglie mi ha perdonato per questomento a distanza. Il nostro è un progetto partito 20 anni fa, ci saranno altre aperture – ha preannunciato l’imprenditore – e questa enorme nuova emozione è la benzina per andare avanti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Anche per il 2023 la Liguria si conferma esclusa dal circuito dei due e tre stelle, cui si aggiunge il Villa crespi di. Ricordiamo che la Liguria nel 2019 aveva perso 4 ...Il protagonista di questo pronostico è il gigante buono della cucina italiana,, chef dello splendido Villa Crespi sul Lago di Orta, in provincia di Novara. Nato in Campania, a ...Antonino Cannavacciuolo entra nell’Olimpo dei ristoranti tre stelle Michelin definendo così la magnifica dozzina della cucina italiana: sono stati tutti confermati gli undici ristoranti tre stelle ...Antonino Cannavacciuolo entra nell’Olimpo dei ristoranti tre stelle Michelin definendo così la magnifica dozzina della cucina italiana: sono stati tutti confermati gli undici ristoranti tre stelle ...