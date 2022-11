Antonella Fiordelisi contro Oriana | Giulia Salemi la smaschera in diretta VIDEO

(Di martedì 8 novembre 2022)hatodopo che questa ha attaccatoMarzoli per essersi allenata in mutande L'articolo proviene da Novella 2000.

Notte di confessioni, tensioni e liti al Grande Fratello Vip 7 . Dopo il 15esimo prime time su Canale Cinque, gli animi di diversi 'vipponi' si sono surriscaldati., scossa per il confronto con l'ex compagno Gianluca Benincasa, ha avuto un crollo emotivo e poi una serie di battibecchi. Spazio quindi alla bordata della compagna di Attilio ...GF Vip, Antonino Spinalbese si chiude in magazzino con: Edoardo Donnamaria perde le staffe. Argomenti trattati GF Vip: Antonino esi chiudono in magazzino Le parole disull'ex fidanzato Lo sfogo di Edoardo ...La modella si sfoga con il parrucchiere nel magazzino: Edoardo non la prende bene Ieri sera è andata in onda un’altra puntata del Grande ...La Casa del Grande Fratello Vip è stata teatro di tensioni, confessioni e liti subito dopo la diretta di lunedì 7 novembre ...