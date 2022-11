Antonella Clerici e Vittorio | dopo 6 anni il grandioso annuncio | che scoop dell’ultima ora

La conduttrice di È sempre mezzogiorno si congratula con il volto di Rai1: 'Sei stato proprio bravo' Dunque oggi il programma è tornato in onda regolarmente dopo lo stop didella ...Stando a quanto circola in rete, "The Voice Kids " approda in Italia, su Rai1 e alla conduzione c'è sempre. The Voice Kids: la versione per i più piccoli del talent show approda su ...Antonella ha detto: “Oggi è la Giornata Mondiale contro lo stress che è considerato, come sapete, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come il male del secolo”. Subito dopo la Clerici ha elencato ...È un duro colpo da incassare per i telespettatori Rai e in modo particolare per il programma condotto da Antonella Clerici, che da anni accompagna le nostre mattinate con le sue tante ricette e i ...