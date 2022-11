Anticipazioni Uomini e Donne | dopo l’addio di Federica Aversano arriva una nuova tronista | ecco chi è

Arriva il momento per Maria De Filippi ae Donne di svelare cosa pensa davvero di Ida Platano . La conduttrice, cercando di portare la ... Ma i suoi fan non devono temere: levedono ...Newse donne, trono over: Ida Platano lascia il programma. È addio Un rammarico, quello di Riccardo, che sfocerà nell'ennesima momentanea defezione, a cui seguirà un celere ritorno in studio ...Si è appena conclusa uno nuova registrazione di Uomini e Donne e il profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover ha svelato le anticipazioni: Trono classico Federico Nicotera è uscito con Carola in est ...Replica puntata Un Altro Domani del 8 novembre 2022. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'intero episodio trasmesso da Canale 5 in streaming ...