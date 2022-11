Anticipazioni Uomini e Donne 8 Novembre | Riccardo prende una decisione drastica

(Di martedì 8 novembre 2022) Oggi, su Canale 5, alle 14.45, andrà in onda la consueta puntata di. Si tratterà di un appuntamento ricco di emozioni. Come sempre, i partecipanti si confronteranno tra loro, ma non si tratterà di conversazioni pacifiche. I protagonisti assoluti saranno Ida Platano eGuarnieri. Ci sarà spazio anche per Roberta di Padua e Alessandro Vicinanza. Per cercare di calmare le acque, Maria De Filippi sarà costretta a intervenire ancora una volta. Potrebbe interessarti:, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntatadell’8: Ida Platano perde la pazienza Il dating show di Maria De Filippi sta finalmente entrando nel vivo di questa nuova edizione. I ...

e Donne, puntata di oggi: Riccardo Guarnieri prende una drastica decisione In attesa di scoprire se tornerà il sereno tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza dopo che l'ex si è ...... episodio 8×02 (2008) Duee mezzo (Two and a Half Men) - serie TV (2008 - 2010) ... i numeri vincenti Ultime notizieTVUn altro domani: la puntata di oggi, 8 ...Anticipazioni puntata martedì 8 novembre: scontro infuocato per una coppia, c'entra l'ex Non ci sarà pace per Ida Platano e Alessandro Vicinanza oggi nel ...Uomini e Donne anticipazioni 8 novembre. Oggi alle 14.45 andrà in onda un nuovo appuntamento con il dating show condotto ...