Annemiek Van Vleuten | ' Voglio tornare al Giro d' Italia' - Sport - Altri Sport - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

L'olandese rilancia le ambizioni per il 2023 ma torna sul successo iridato in Australia: 'Non mi aspettavo di ...Parlando delle prove contro il tempo: 'Dopo Tokyo ho avuto la sensazione di non avere più margini di miglioramento nella specialità della cronometro e in aggiunta vincere una cronometro non mi dà più ... Annemiek Van Vleuten: "Voglio tornare al Giro d'Italia" È stata l’atleta dell’anno per il ciclismo femminile: 2022 da record per Annemiek van Vleuten che ha conquistato i tre grandi giri, oltre ad imporsi anche nel Mondiale di Wollongong con un’impresa d’a ...Voor Demi Vollering was 2022 een seizoen van pieken en dalen. De 25-jarige renster werd na het stoppen van Anna van der Breggen kopvrouw bij SD Worx en moest het in de Tour de France Femmes alleen afl ...