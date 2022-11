Andrea Varnier nuovo ad dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 | chi è il manager “low profile” scelto dal ministro Abodi

(Di martedì 8 novembre 2022) La Fondazioneha finalmente una nuova guida. Dopo tre mesi di totale anarchia, con l’ex amministratore delegato Vincenzo Novari silurato in piena estate dal governo Draghi e non sostituito, e una serie incontrollata di voci, ildello Sportè riuscito a individuare il nome giusto:, attuale amministratore delegato della società che controlla l’Acquario di Genova, ma soprattutto un’esperienza trentennale nel mondo dei cinque cerchi e dei grandi eventi sportivi. Unolimpico per le Olimpiadi. Una scelta “low-” dopo le impresentabili candidature di alcuni big della finanza e della politica, da Paolo Scaroni a Letizia Moratti. È evidente come il ...

La sintesi è quella che il ministroAbodi ha fatto in maniera sincera e anche un po' brutale annunciando la sua scelta: 'Non il migliore in assoluto, ma il migliore in relativo'.è l'uomo che deve mettere in sicurezza le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina nel 2026, chiamato a riempire un vuoto apertosi con l'uscita di scena del suo predecessore Vincenzo ...sarà il nuovo amministratore delegato di Fondazione Olimpiadi Milano Cortina 2026 .Abodi , il ministro dello sport e dei giovani del Governo Meloni, ha dunque deciso di puntare ...Ai vertici della Fondazione Milano Cortina 2026 sta per arrivare un nuovo amministratore delegato, dopo che Vincenzo Novari era dato in uscita già dallo scorso luglio. Tanti i nomi che si sono sussegu ...L’attuale ceo di Costa Edutainment ha alle spalle una carriera di oltre 30 anni nella gestione degli eventi internazionali e dei Giochi Olimpici ...