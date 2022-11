Alle elezioni di midterm c’è in gioco il futuro del clima degli Stati Uniti e quindi del mondo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 8 novembre 2022) Il presidente statunitense Joe Biden non è nella lista dei leader presenti all’apertura della Cop27 di Sharm el-Sheikh: dovrebbe atterrare in Egitto l’11 novembre. Un’assenza giustificata, a differenza di quelle di Xi Jinping e Narendra Modi, per via della concomitanza dell’avvio della conferenza Onu sulcon ledi metà mandato (anche detteelections), un appuntamento dalla rilevanza ambientale etica da non sottovalutare. E il cui risultato potrebbe oscurare un evento, quello egiziano, già sottotono e di transizione. L’8 novembre, circa due anni dopo le presidenziali, gli americani votano per il rinnovo completo della Camera e per quello di un terzo del Senato, mentre in trentanovesi andràurne per scegliere un governatore. In termini di ...