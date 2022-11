Allarme listeria nella mordatella | ecco quali sono i lotti interessati dal richiamo e cosa fare

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 8 novembre 2022) Non accenna a placarsi l’. Nel corso delle ultime settimane, infatti, il batterio è stato rinvenuto in diversi prodotti alimentari, destinati a finire sulle tavole dei consumatori. Attenzionati quest’oggi alcunidi mortadella a marchio Veroni, tutti prodotti nello stabilimento di Correggio, a Reggio Emilia.nel prosciutto cotto:quale, il lotto interessato emortadella: ildel Ministero Pubblicati sul sito del Ministero della Salute sette avvisi riguardanti diversidella ‘Mortadella supergigante a tranci’ prodotta dall’azienda Veroni a Correggio e poi messa in vendita da ...