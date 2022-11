“Alessandro Made with Nature” | a Napoli la campagna che promuove la “diversity&inclusion”

(Di martedì 8 novembre 2022) IMPRESE A 16:23 Si è tenuta questa mattina, presso lo IAV “In Arte Vesuvio”, spazio culturale in via Nazario Sauro a, la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Non ci sono limiti invalicabili, soltanto sogni da inseguire”, promossa da Sport 7/ R’ush e Gruppo Ipas, con il patrocinio del Comune di, insieme all’Assessore al Welfare Luca Trapanese, la Consigliera comunale Alessandra Clemente, Presidente della Fondazione Silvia Ruotolo Onlus e membro della Commissione consiliare Giovani della città di, con Lucia Andolfo Lerro,ideatrice e fondatrice di “In Arte Vesuvio” e Vincenzo De Simone, fotografo che ha realizzato gli scatti per la. “Non ci sono limiti invalicabili, soltanto sogni da inseguire” è unaon air dal 7 al 19 novembre, sui principali ...

with Nature", a Napoli la campagna display on air dal 7 al 19 novembre che promuove la "diversity&inclusion" e invita a comportamenti eco - sostenibili Un'iniziativa nata dalla ...... Marketing territoriale e Mode) e del presidente del Consiglio regionaleFermi. Nove ...è l'esempio lampante di come un prodotto tipico del Cremonese possa diventare un brand simbolo del...Alessandro Made with Nature a Napoli la campagna display on air dal 7 al 19 novembre che promuove la “diversity&inclusion” e invita a comportamenti eco-sostenibili.NAPOLI - Martedì 8 novembre, alle ore 11.00, presso lo IAV “In Arte Vesuvio”, spazio culturale in via Nazario Sauro 23 a Napoli, si è tenuta la conferenza ...