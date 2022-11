Al Papa Giovanni test a Rna nello screening per il Papilloma Virus | prima volta in Italia

(Di martedì 8 novembre 2022) Bergamo. All’interno del programma diche Regione Lombardia ha avviato per la prevenzione del tumore del collo dell’utero attraverso l’analisi del DNA, ildi Bergamo ha introdotto la ricerca dell’infezione da(HPV) attraversomai utilizzatiin, che si basano sull’analisi dell’RNA. La novità riguarderà nel primo anno circa 12.800 donne di 63 e 64 anni di età, residenti in provincia di Bergamo. L’affidabilità del, in uso negli Stati Uniti e in altri otto Paesi, è stata di recente riconosciuta anche inproprio su iniziativa dell’ospedale, che può così ottimizzare l’impiego di due potenti macchinari ...

