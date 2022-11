Agostini incorona Bagnaia | re della Moto GP ' Ho aspettato 50 anni per vedere il mio erede | ne valeva la pena'

Ha dovuto pazientare ben 50 anni per vedere un connazionale, in sella a una moto italiana, salire sul tetto del mondo nella classe regina. Giacomoè emozionato e, ovviamente, orgoglioso. La vittoria di Francesco 'Pecco' Bagnaia con la Ducati in MotoGP rappresenta un vanto. Non soltanto per lui, ma per l'intero movimento. E la sua ...Ha dovuto pazientare ben 50 anni per vedere un connazionale, in sella a una moto italiana, salire sul tetto del mondo nella classe regina. Giacomoè emozionato e, ovviamente, orgoglioso. La vittoria di Francesco 'Pecco' Bagnaia con la Ducati in MotoGP rappresenta un vanto. Non soltanto per lui, ma per l'intero movimento. E la sua ...Ha dovuto pazientare ben 50 anni per vedere un connazionale, in sella a una moto italiana, salire sul tetto del mondo nella classe regina. Giacomo Agostini è emozionato e, ...L’ultima gara della stagione incorona il piemontese nuovo campione del mondo. Battuto Quartararo e gli scettici, ore per il ducatista è tempo di gloria: 15 anni dopo Stoner, 13 anni dopo Valentino e 5 ...