Aerospazio | Lma | Sinergia tra imprese e mondo accademico | da qui passa il successo sul mercato La sfida ai mercati emergenti

(Di martedì 8 novembre 2022) Paola Natali intervista per Libero Tv Fulvio Boscolo, direttore generale di Lma, e Sandro Iacometti, giornalista Libero. Lma, azienda fondata nel 1970 da Giuseppe Boscolo e dalla moglie Oriana Fazioni, opera nel campo della meccanica di precisione per i settori aeronautico ed elicotteristico, civile e militare, fino alla produzione meccanica per ilaerospaziale. L'azienda si è conquistata il titolo di Tier 1 per importanti multinazionali in ambito aerospaziale. “Abbiamo 130 dipendenti con un fatturato di 25 milioni di euro”, dice Boscolo, “il settore aerospaziale è stato uno dei maggiormente colpiti durante il periodo pandemico. L'impatto è stato importante però la politica di diversificazione che teniamo ci ha permesso di ottenere comunque risultati”. Con 51 anni di storia “abbiamo investito per svilupparci in ambito internazionale. Oltre a lavorare per ...