Aehra - Ecco la prima elettrica della startup europea | è alta | ma non chiamatela Suv

(Di martedì 8 novembre 2022) Una grande scommessa che sta diventando realtà., ladal cuore italiano, ha presentato al Superstudio Più a Milano la suaautomobile. una sport utility, che non ha un nome specifico, ma che si chiama semplicemente, come il marchio. Una vettura originale, d'effetto, di taglia grande e premium. Dovremmo inventarci un nuovo acronimo", precisa Filippo Perini, un passato di rilievo all'Alfa Romeo, all'Audi, alla Lamborghini e all'Italdesign, e ora Chief Design officer del brand, "perchè non credo che la nostra vettura si possa definire semplicemente una Suv. Le dimensioni interne sono superiori, l'aspetto esterno è molto più aerodinamico, l'impronta a terra del veicolo è contenuta. Riducendo gli sbalzi anteriori e posteriori, e allungando il passo...

Quattroruote

A Nada, presidente e ceo del brand, chiediamo a che punto sono le trattative per chiudere con due grandi investitori (forse uno italiano e uno americano) nel progettoNada: "Siamo alla ...come commenta la sua creazione: 'è nata con l'obiettivo di esprimere, come mai prima d'ora, tutte le potenzialità del design che la tecnologia di avanguardia dei veicoli elettrici oggi ... Ecco la prima elettrica della startup europea Aehra: è alta, ma non chiamatela Suv - Quattroruote.it Il progetto si materializza in una Bev filante, disegnata da Filippo Perini, ex Alfa Romeo e Lamborghini. La sportiva, dotata di monoscocca di fibra di carbonio, adotta soluzioni innovative che dovreb ...