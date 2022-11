Accademia MasterNail | “Onicotecnica | molteplici opportunità professionali”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – Massimizzare le performance e il ritorno economico attraverso l’apprendimento trasversale, le chiavi di successo di un settore in espansione e sempre più specializzato. Roma, 8 novembre 2022. Il settore Nail in questi anni ha registrato numerose evoluzioni, non solo, l’è uno dei mestieri che non hanno subito crisi, anzi nell’era post-covid sta diventando un punto di approdo per tante persone, ragazze in particolare. Insomma, sembra che questa professione non conosca flessioni. È veramente così? “La verità è che il settore Nail ormai è un ambito per pochi”, spiega Slobodan Stevanovic consulente aziendale che, insieme a Roberta Giannetti, ha fondato l’di Roma. “La bravura tecnica, condizione imprescindibile, oggi non è più sufficiente per avere successo in un ambito dinamico e ...