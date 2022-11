A San Casciano come a Riace | dalle vasche riemergono 24 straordinari bronzi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 8 novembre 2022) Roma, 8 nov – E’ “la scoperta più importante daidie certamente uno dei ritrovamenti dipiù significativi mai fatti nella storia del Mediterraneo antico”. Così il dg musei del MiC Massimo Osanna ha commentato l’incredibile ritrovamento a Sandei Bagni, in provincia di Siena. Una scoperta a dir poco eccezionale, documentata oggi in esclusiva dall’Ansa: 24 statue di bronzo, di raffinatissima fattura, conservate per 2.300 anni dal fango e dall’acqua bollente termale insacre. Sono riemerse dagli scavi nel comune toscano. Tutte inetegre, in perfetto stato di conservazione. Cinque statue sono alte quasi un metro. Tra le più impressionanti : un giovane efebo, una statua di Igea, dea della salute, con un serpente arrotolato sul braccio. E poi Apollo, altre divinità, ...