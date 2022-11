A Murano il primo test mondiale del nuovo motore elettrico di Yamaha

L'isola die' stata la cornice ideale per iltest mondiale del sistema elettrico fuoribordo Harmo by Yamaha, montato sull'elegante Capoforte SQ204i, nuovo brand del marchio Aschenez con il quale ...L'isola diè stata la cornice ideale per iltest mondiale del motore elettrico fuoribordo Harmo by Yamaha, montato sull'elegante Capoforte SQ204i, nuovo brand del marchio Aschenez con il quale ...Dal primo novembre i rifiuti della provincia di Frosinone (200-230 tonnellate quotidiane) vengono smaltiti nei termovalorizzatori del Nord Italia: una parte nell'impianto di Brescia, un'altra parte in ...Richiesta astronomica e Milan con le spalle al muro: cifre scioccanti per l’ingaggio del giocatore Miglior giocatore della Serie A, un contratto in scadenza nel 2024 e un Mondiale che spera di poter g ...