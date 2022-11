(Di martedì 8 novembre 2022) Il Corpo Consolare di Palermo oggi è stato in visita a. Al tavoloilgenerale. IldiAlberto Arcidiacono ha ospitato in Sala Rossa il Corpo Consolare al fine di rafforzare la collaborazione attraverso gemellaggi, progetti e iniziative turistiche, economiche econ la città di. Presenti all’incontro (live.it)

MonrealeLive

Il Corpo Consolare di Palermo oggi è stato in visita a. Al tavolo anche il console generale della Russia.Il Corpo Consolare di Palermo oggi è stato in visita a. Al tavolo anche il console generale della Russia. A Monreale diplomatici dal sindaco per scambi culturali e turistici, anche il console della Russia