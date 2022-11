‘A cchiu bella ‘e tutte ‘e belle | nun è maje cchiu bella ‘e te…

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 8 novembre 2022) Martedì, orario di punta, tempo da “quasi quasi me mettesse ‘a fa nu poco ‘e brodo”. Parcheggiatori spariti dalla zona Stadio. Tutti in campo a sistemare i bus dei pellegrini in cerca di grazia venuti da Empoli. Uno strazio, il tempo effettivo è una battaglia di decenza. Ritmi bassi, noiosi, Loro nelle caviglie noi con i piedi sotto la tavola. Brutto primo tempo ma venivamo da due trasferte clamorose e qui non è la playstation questa è la realtà e ci può stare, anzi ci deve stare. Riposati e cinici, una vittoria da squadra del nord, chezza! Quando un difensore sbaglia lo stop e l’attaccante lo anticipa di sicuro viene impattato. Ora stiamo a valutare l’intensità, la volontà, la stucchevole cronaca che finirà alla piazziola? Si avete capito! Capita, il Var lo ha confermato..Ora fateci dieci puntate di Forum alle nostre nonne piace. Le squadre padrone del ...