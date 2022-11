8 Mile | 20 anni fa usciva il film che raccontava Eminem come se fosse Rocky

Leggi su movieplayer

(Di martedì 8 novembre 2022) 8negli Stati Uniti l'8 novembre del 2002, e sarebbe arrivato lontano, a vincere l'Oscar per la miglior canzone originale. A vederlo oggi, è uninvecchiato benissimo: già allora, appena uscito, sembrava un classico, e lo è ancora. La notte degli Oscar del 2003, chi vi sta raccontando questa storia ha passato una notte insonne. Sì, stavano trasmettendo in chiaro le premiazioni degli Academy Awards, e l'interesse di questo fan era tutto per l'Oscar alla miglior canzone originale: il tifo era per gli U2 e la loro The Hands That Built America, dalla colonna sonora di Gangs Of New York di Scorsese. A vincere l'Oscar fu però un altro grande artista,, con Lose Yourself, tema di 8, ilchela sua storia, e quella degli sforzi fatti ...