“100mila tifosi al Maradona” | la notizia sul Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 8 novembre 2022) Continua la febbre azzurra in quel di. Gli uomini di Spalletti, impegnati oggi alle 18:30 contro l’Empoli, hanno consolidato il primato nella scorsa giornata e sono pronti a regalare altre emozioni al proprio tifo. Al netto della vittoria contro l’Atalanta a Bergamo, e il conseguente allungo a +6 sulle inseguitrici, il morale degli azzurri è schizzato alle stelle, così come quello dei propri. Proprio per questo, per le ultime due partite prima della sosta, alè attesa una folla senza precedenti.azzurri (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)al, i dati in vista di Empoli ed Udinese Erano rimasti pochi biglietti e per giunta nelle curve inferiori (messi in vendita in ritardo rispetto ad altri settori) per la sfida contro ...