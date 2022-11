Zelensky avverte | «I russi usano i droni iraniani per tenerci al buio | arriverà un nuovo attacco massiccio» – Il video

(Di lunedì 7 novembre 2022) «Oggi gli occupanti hanno diutilizzato id’. Alcuni sono stati abbattuti, ma purtroppo altri hanno avuto successo». A parlare nel suomessaggio serale è Volodymyrche su Telegram fa il resoconto della giornata di guerra facendo riferimento alle intenzioni delle forze di Mosca per le prossime ore: «Lo Stato terrorista sta concentrando forze e mezzi per una possibile ripetizione di attacchi massicci contro le nostre infrastrutture», ha spiegato, «innanzitutto quelle energetiche. In particolare per questo, laa ha bisogno dei missili. Ci stiamo preparando a rispondere». «Nelle prossime ore blackout d’emergenza più lunghi del previsto» Intanto nella giornata del 7 ...

