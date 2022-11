WWE | La WWE ha già deciso chi batterà Roman Reigns?

(Di lunedì 7 novembre 2022) Dopo l’ennesima vitoria a Crown Jewel, il mondo del wrestling chi potrà mai strappare la cintura, anzi le cinture, dalla vita di. Il tribal chief della WWE ha battuto una serie interminabile di avversari in oltre due ann ida campione e più avanti va il suo regno più sembra difficile trovare uno sfidante che sia meritevole di interrompere il suo dominio, di essere il prescelto per quello che -ormai- sarà necessariamente un momento in cui si scriverà la storia del wrestling. Ma c’è davvero un prescelto? Secondo WrestleVotes, la WWE avrebbe già un’idea. Un’idea che al momento non è scritta sulla pietra ma che è abbastanza chiara, almeno per Triple H, a cui spetta la decisione ultima. I nomi che si fanno sono i soliti: The Rock, perché sarebbe un match che farebbe parlare il mondo intero, Cody Rhodes e Bray Wyatt, che invece ...

